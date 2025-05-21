Стало известно, кто может не платить за платную парковку в Уфе

Мэрия Уфы опубликовала список льготников, которые могут бесплатно пользоваться платными парковочными местами. Напомним, что платные парковочные места появятся в столице уже в начале июня. Они будут располагаться на Мустая Карима, Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Чернышевского, Октябрьской революции, Ленина и Пушкина.
Так, право на бесплатную парковку предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, включая транспортные средства, перевозящие таких ветеранов. Льгота также распространяется на ветеранов боевых действий, инвалидов всех групп, законных представителей детей-инвалидов и родителей из многодетных семей. Отдельная категория — владельцы электромобилей, которые также освобождаются от оплаты парковочного места.
Как пояснили в мэрии, для получения льготы необходимо подать заявление в многофункциональный центр, предоставив пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о регистрации транспортного средства и соответствующее удостоверение, подтверждающее право на льготу. Важное условие — отсутствие у заявителя задолженностей по налогам и другим обязательным платежам.