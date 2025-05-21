Стало известно, кто может не платить за платную парковку в Уфе

Так, право на бесплатную парковку предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, включая транспортные средства, перевозящие таких ветеранов. Льгота также распространяется на ветеранов боевых действий, инвалидов всех групп, законных представителей детей-инвалидов и родителей из многодетных семей. Отдельная категория — владельцы электромобилей, которые также освобождаются от оплаты парковочного места.