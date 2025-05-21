Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области

Главе государства доложили, что многие дома в регионе пришли в непригодность в зимний период из-за невозможности добраться до них в период боевых действий ВСУ. Главу государства попросили распространить на такое жилье выплату на ремонт из федерального бюджета в размере 9 тысяч рублей на квадратный метр.