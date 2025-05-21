Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выплатах на ремонт жилья в Курской области, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему при обстрелах ВСУ, подчеркнув, что вопрос решен.
Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
Главе государства доложили, что многие дома в регионе пришли в непригодность в зимний период из-за невозможности добраться до них в период боевых действий ВСУ. Главу государства попросили распространить на такое жилье выплату на ремонт из федерального бюджета в размере 9 тысяч рублей на квадратный метр.
«Вопрос решен. Люди ведь не виноваты, что жилье пришло в негодность. Это не по их вине произошло. Поэтому, безусловно, нужно поддержать, так и сделаем. Решение принято», — сказал Путин на встрече.