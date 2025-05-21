В Чайковском вернули на место похищенную Фею Драже

В Чайковском восстановили испорченную после кражи мини-скульптуру «Фея Драже». Хрупкую фигурку выломали местные вандалы с постамента через несколько дней после установки.
Администрация города сообщила о возвращении Феи Драже на свое место на центральной площади у фонтана. Ее фигурка дополнила установленные вместе с ней четыре мини-скульптуры героев музыкальных произведений Петра Чайковского.
«Давайте будем бережнее относиться к объектам благоустройства, чтобы они радовали жителей и гостей города долгое время», — выступила с обращением администрация Чайковского городского округа.
Мини-скульптуру «Фея Драже» похитили в ночь на 11 мая. Миниатюрную фигурку нашли на следующий день неравнодушные горожане и сотрудники полиции на одной из улиц Чайковского.
Пять мини-скульптур к 185-летнему юбилею композитора изготовила «Авторская мастерская Ильи Галиулина» из Перми. В работе принимали участие скульпторы: Илья Галиулин, Андрей Гарманов, Денис Корбалев и Михаил Шмуратов. Их отлили в литейной мастерской «ВиВакспром».