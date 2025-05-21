Мэр Дзержинска провел урок «Разговоры о важном»

Развитие столицы отечественной химии обсудили школьники Дзержинска на встрече с главой города. Михаил Клинков провел урок со старшеклассниками школы № 27 в рамках федерального проекта «Разговор о важном». В формате конструктивного диалога участники обсудили перспективы Дзержинска, с которым молодые люди связывают свое будущее. Сегодня в Дзержинске функционируют более 250 средних и крупных предприятий различного профиля. Научный потенциал города представлен 7 ведущими научно-исследовательскими институтами. Кстати, почти у всех школьников родственники работали или работают на местных предприятиях химического профиля.
Михаил Клинков, глава города Дзержинска:
«Были интересные дискуссии, задавались вопросы. Можно сказать, что город в хороших надёжных руках. У нас хорошая молодёжь, критично относится ко всему. Она с идеями, предложениями. Не просто что-то поспорить, а ещё и предложить. Это важно — когда у нас инициативная молодёжь, это говорит о том, что город будет развиваться».
Виктория Огородникова, ученица школы № 27 г. Дзержинска:
«Очень понравилось, что мэр лично пришёл к нам, чтобы узнать наши идеи по поводу благоустройства нашего города, о том, что именно нам нравится в городе. Я предложила идею о том, что можно создать конгресс юных химиков в рамках школьной программы, в рамках высших учебных заведений. Идея направлена на то, чтобы объединить людей с одинаковыми интересами для передачи новой информации».