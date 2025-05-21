Мэр Дзержинска провел урок «Разговоры о важном»

«Были интересные дискуссии, задавались вопросы. Можно сказать, что город в хороших надёжных руках. У нас хорошая молодёжь, критично относится ко всему. Она с идеями, предложениями. Не просто что-то поспорить, а ещё и предложить. Это важно — когда у нас инициативная молодёжь, это говорит о том, что город будет развиваться».