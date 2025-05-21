На въезде в Ростов-на-Дону демонтировали четырехметровый мяч с флагами НАТО

К слову, в апреле 2025 года о сносе мяча, а также о планах по обновлению въездной группы в город сообщил глава донской столицы Александр Скрябин. По словам чиновника, на свободном пространстве в месте пересечения улиц должны установить стелу, символизирующую единение российского народа.