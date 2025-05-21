На въезде в Ростов-на-Дону демонтировали четырехметровый мяч с флагами НАТО

На въезде в Ростове-на-Дону снесли четырехметровый мяч с флагами стран НАТО. Об этом 21 мая рассказали в телеграм-канале газеты «Молот».
Журналисты опубликовали фотографию опустевшего возвышения на пересечении улиц Таганрогской и Малиновского. Напомним, демонтированный арт-объект был установлен перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.
К слову, в апреле 2025 года о сносе мяча, а также о планах по обновлению въездной группы в город сообщил глава донской столицы Александр Скрябин. По словам чиновника, на свободном пространстве в месте пересечения улиц должны установить стелу, символизирующую единение российского народа.
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