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На въезде в Ростов-на-Дону демонтировали четырехметровый мяч с флагами НАТО

В Ростове снесли гигантский мяч, установленный перед ЧМ-2018.

Источник: Комсомольская правда

На въезде в Ростове-на-Дону снесли четырехметровый мяч с флагами стран НАТО. Об этом 21 мая рассказали в телеграм-канале газеты «Молот».

Журналисты опубликовали фотографию опустевшего возвышения на пересечении улиц Таганрогской и Малиновского. Напомним, демонтированный арт-объект был установлен перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

К слову, в апреле 2025 года о сносе мяча, а также о планах по обновлению въездной группы в город сообщил глава донской столицы Александр Скрябин. По словам чиновника, на свободном пространстве в месте пересечения улиц должны установить стелу, символизирующую единение российского народа.

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