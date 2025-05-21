Жители Челябинской области перечислили лучшие места для летнего отпуска

Самым идеальным местом для летнего путешествия южноуральцы считают море. Многие жители также предпочитают отдыхать дома, а некоторые хотят провести отпуск на даче или в деревне. Лишь 6% опрошенных считают, что лучше всего отправиться в путешествие по России: Крым, Краснодарский край, Байкал, Алтай и Дагестан. Ещё 4% хотели бы поехать заграницу: в Азию, Турцию, Египет и Абхазию.