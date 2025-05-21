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Развязку на въезде в Кронштадт откроют в ноябре

Техническое открытие развязки на въезде в Кронштадт запланировано на ноябрь, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

Он отметил, что сейчас ремонт въездной развязки идет полным ходом, и ее техническое открытие планируется ближе к концу года — в ноябре. Одновременно в районе развязки начинаются работы по созданию общественного пространства с въездным знаком, символизирующим город воинской славы Кронштадт, рассказал Андрей Кононов.