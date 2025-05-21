Он отметил, что сейчас ремонт въездной развязки идет полным ходом, и ее техническое открытие планируется ближе к концу года — в ноябре. Одновременно в районе развязки начинаются работы по созданию общественного пространства с въездным знаком, символизирующим город воинской славы Кронштадт, рассказал Андрей Кононов.
Развязку на въезде в Кронштадт откроют в ноябре
Техническое открытие развязки на въезде в Кронштадт запланировано на ноябрь, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.