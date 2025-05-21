По требованию прокуратуры был закрыт угрожающий местной природе карьер на Таймыре

В ходе проверки также выяснилось, что «Дорожник» приступил к добыче песчано-гравийной смеси, не имея необходимой проектной документации, что создавало угрозу для экологии региона и сохранности природных ресурсов. Более того, организация вела работы за пределами территории, обозначенной в лицензии.