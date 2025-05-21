По требованию прокуратуры был закрыт угрожающий местной природе карьер на Таймыре

После прокурорского представления администрация расторгла незаконный договор аренды с ООО «Дорожник», приостановив освоение участка «Алиса» до устранения выявленных нарушений.
Компании, получившей в октябре 2024 года лицензию на разработку месторождения в Эвенкийском районе, был предоставлен земельный участок площадью более 12 тысяч квадратных метров с нарушением действующего законодательства: администрация района не провела обязательные торги.
В ходе проверки также выяснилось, что «Дорожник» приступил к добыче песчано-гравийной смеси, не имея необходимой проектной документации, что создавало угрозу для экологии региона и сохранности природных ресурсов. Более того, организация вела работы за пределами территории, обозначенной в лицензии.
Прокуратура направила в администрацию района представление с требованием незамедлительно устранить все выявленные нарушения. Администрация приняла решение аннулировать неправомерный договор аренды. На данный момент земельный участок возвращен в муниципальную собственность.
Похожее дело, напомним, было расследовано в Шарыповском районе.