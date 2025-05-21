Мифы палеонтологии, драконы, забытые парадные Петербурга: что интересного искать на «Книжном салоне» — 2025

Ольга Хорошилова, искусствовед и антрополог, представила свой уникальный энологический и культурологический взгляд на биографии великих мастеров изобразительного искусства и их произведения. В основу исследования легли малоизвестные архивные материалы. Автор прослеживает интерес художников к винам начиная с Античности, через итальянское Возрождение и рождение в XX веке знаменитых вин Мутон-Ротшильд к современности и представляет авторскую атрибуцию вин, которые изобразили на своих картинах Джотто, Караваджо, Ван Эйк. Отдельное место в книге занимают образы винограда, виноградной лозы и Вакха, который от художника к художнику неизменно приобретает некоторые библейские черты. Также в книге уделено внимание становлению винного дома Ротшильдов и преображению обычной этикетки в искусство: свои этикетки для шато Мутон-Ротшильд создали Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Марк Шагал, Питер Дойг, Мари Лорансен и т. д.