Мифы палеонтологии, драконы, забытые парадные Петербурга: что интересного искать на «Книжном салоне» — 2025

22 мая.
Презентация книги В. В. Покшишевского «Промышленная география Петербурга».
Книгу представит Кирилл Страхов, президент Фонда развития городского самоуправления «1870», научный редактор издания.
Неизвестная работа классика отечественной географии посвящена формированию территориальной структуры Санкт-Петербурга под воздействием промышленной революции. Монография завершена автором в 1941 году, но лишь недавно обнаружена в архиве и опубликована. На основе анализа обширных исторических, статистических и картографических источников автор прослеживает трансформации городского пространства за два века — с момента основания Санкт-Петербурга до начала Второй мировой войны, приходит к фундаментальным выводам о закономерностях промышленной географии города.
Время, место: 15:00, Зал B.
Представление специального выпуска журнала учёта вечных ценностей «Адреса Петербурга» с темой «Эрмитаж в годы войн».
Выпуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В презентации примет участие генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петербуржцев М. Б. Пиотровский.
Время, место: 16:00, Шатер E.
Презентация книги «Неизвестный Андерсен: сказки и истории».
Елена Дорофеева, филолог-скандинавист, куратор серии «НордБук» издательства «Городец», и Марина Джигарханян — директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ—ХХI веков, куратор выставки работ Оскара Клевера «Сон — белый конь» представят сборник поздних произведений Ханса Кристиана Андерсена (1805−1875). В книгу вошли шестнадцать сказок в современных переводах мастеров отечественной переводческой школы — Норы Киямовой, Нины Фёдоровой, Елены Красновой и Ольги Дробот. Дополняют издание уникальные иллюстрации петербургского художника и сценографа Оскара Клевера (1887−1975), никогда прежде не публиковавшиеся в российских изданиях сказок Андерсена.
Время, место: 18:00, Зал B.
Круглый стол «Женщина: потерявшая или потерянная. Тема утраты в современной литературе».
Участники: Анна Чухлебова, Вера Богданова, Кристина Эмих.
В центре внимания книг «Вдовушка» Анны Чухлебовой, «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой и «Дорогая Клара!» Кристины Эмих — потери. Три женских судьбы, три трагедии о том, как в воронку от больших метеоритов врезается метеорит гигантский: личный.
Время, место: 19:00, Шатер G.
23 мая.
Презентация книги «Искусство в бокале» Ольги Хорошиловой.
Ольга Хорошилова, искусствовед и антрополог, представила свой уникальный энологический и культурологический взгляд на биографии великих мастеров изобразительного искусства и их произведения. В основу исследования легли малоизвестные архивные материалы. Автор прослеживает интерес художников к винам начиная с Античности, через итальянское Возрождение и рождение в XX веке знаменитых вин Мутон-Ротшильд к современности и представляет авторскую атрибуцию вин, которые изобразили на своих картинах Джотто, Караваджо, Ван Эйк. Отдельное место в книге занимают образы винограда, виноградной лозы и Вакха, который от художника к художнику неизменно приобретает некоторые библейские черты. Также в книге уделено внимание становлению винного дома Ротшильдов и преображению обычной этикетки в искусство: свои этикетки для шато Мутон-Ротшильд создали Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Марк Шагал, Питер Дойг, Мари Лорансен
Время, место: 13:00, Шатер F.
Артем Драбкин. Презентация книги «Начало войны. 22 июня. Хроника величайшей катастрофы».
Военный историк, создатель проекта «Я помню» (тысячи интервью с ветеранами), член научного совета РВИО и ученого совета Музея Победы Артем Драбкин представит книгу «Начало войны. 22 июня. Хроника величайшей катастрофы». Это детальная хроника первых дней Великой Отечественной. На основе рассекреченных архивов, документов и живых воспоминаний ветеранов восстановлена не только полная картина трагедии, но и разоблачены мифы.
Время, место: 17:00, Зал B.
Творческая встреча с Климом Жуковым и презентация книги «Казань и Москва: истоки казанских войн Ивана Грозного» Павла Канаева.
Участники: Клим Жуков, Павел Канаев.
Клим Жуков — военный историк, исторический реконструктор, российский писатель, общественный деятель, эксперт по средневековому оружию. Павел Канаев — историк и популяризатор науки. Вместе они порассуждают о Казанском вопросе, который стал важным для Русского государства задолго до эпохи грозного царя — еще во времена Ивана III. Русско-казанские контакты второй половины XV — первой трети XVI столетия — это «удивительная смесь военного противостояния, подковерной борьбы в лучших традициях “Игры престолов”».
Время, место: 19:00, Шатер G.
24 мая.
Алтайская готика. Презентация книги Карины Шаинян «Саспыга».
На встрече писательница Карина Шаинян, много лет работающая конным гидом на Алтае, презентует свою новую книгу «Саспыга», расскажет про алтайские легенды, старинные поверья, походы и героев, теряющих рассудок, но не себя.
Время, место: 13:00, Зал B.
Петербург Хармса, Введенского, Заболоцкого и др. Встреча с критиком Валерием Шубинским и презентация книг «Город обэриутов» и «Город литературных героев».
Книга «Город обэриутов» посвящена в равной степени Санкт-Петербургу и людям. Среди персонажей книги — А. Введенский, Н. Заболоцкий, Д. Хармс и многие другие. Группа ОБЭРИУ (Объединение реального искусства) существовала всего два с половиной года (1927−1930), но вклад поэтов и прозаиков этого круга не перестаёт интересовать сегодняшних читателей и исследователей. «Город литературных героев» ведет нас маршрутами персонажей детских книг классики ХХ века: «Человек рассеянный», Крокодил, Буратино, Бармалей, Мойдодыр, чижик-пыжик — с каждым из них связаны конкретные памятные места нашего города.
Время, место: 15:00, Зал B.
Драконы и люди: презентация книги Алексея Сальникова «Когната».
Алексей Сальников — прозаик, поэт, автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него». На презентации Сальников и его выпускающий редактор Вероника Дмитриева обсудят его новый роман о людях и драконах «Когната». Константин Константинович Константинов скучает на бумажной работе в органах госбезопасности. Внезапно он получает важное задание: доставить драконью девочку Когнату в драконью империю. Их встреча может изменить как мир людей, так и мир драконов.
Время, место: 17:00, Шатер G.
25 мая.
Сергей Караулов. Презентация книги «Забытые истории старых парадных Петербурга».
Это ода любви Северной столице и увлекательное погружение в историю домов города, сохранившихся со времен Российской империи. Автор, Сергей Караулов, расскажет об удивительных парадных, которые хранят огромное количество секретов. Здесь собраны фотографии и рассказы о домах разных архитектурных эпох — эклектики, модерна, неоклассицизма, что позволяет составить полную и ясную картину архитектурных течений.
Время, место: 13:00, Зал C.
Презентация книги Надежды Михновец «Жизнь с гением: Жена и дочери Льва Толстого».
Личность Льва Николаевича Толстого, писателя, мыслителя, общественного деятеля, вызывает самый живой интерес. Каким был Толстой в повседневной жизни? Как складывались его взаимоотношения с близкими людьми? Какой отклик находили его духовные искания в семейном кругу? «Жизнь с гением: Жена и дочери Льва Толстого» — уникальное издание: под одной обложкой объединены две книги, ранее подготовленные в «Азбуке» и успевшие стать библиографической редкостью. Их автор — Надежда Геннадьевна Михновец, известный литературовед, доктор филологических наук, исследовательница русской литературы XIX века.
Время, место: 14:00, Шатер G.
Мифы окаменелостей. От костей великанов и пальцев водяных до зубов дракона и стрел с неба. Встреча с Антоном Нелиховым.
Аммониты, окаменевшие позвонки динозавров и бивни мамонтов люди находили во все времена, задолго до появления палеонтологии как самостоятельной науки. Естественно, странные находки немедленно обрастали легендами. Популяризатор науки Антон Нелихов, работающий на стыке палеонтологии и фольклористики, написал об этих легендах книгу, которую и презентует на «Салоне».
Время, место: 17:00, Шатер G.
Вход на ярмарку бесплатный, но, возможно, придется отстоять небольшую очередь на вход из-за достаточно строгого контроля. 6+
Время работы на сайте «Салона» — с 11:00 утра до 20:00 вечера, но рекомендуем на поздние мероприятия приходить не ровно к 19:00, а хотя бы на четверть часа раньше — общий вход на ярмарку прекращается в 19.00.