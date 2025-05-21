Разработано дешевое всепогодное «зрение» для беспилотных автомобилей

«Наша система определяет движение объектов вокруг автомобиля и разделяет их на движущиеся и статичные, а также делает это в любых погодных условиях. Это как если бы беспилотник получил шестое чувство. Это не просто научная статья, алгоритм уже сегодня готов к работе на серийных радарах, которые в 50 раз дешевле лидаров», — заявил директор НТЦ телекоммуникаций МФТИ (Долгопрудный) Степан Андреев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.