Труп мужчины обнаружен в нежилом доме в Орше, рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«В Орше в нежилом доме, предназначенном под снос, обнаружен труп мужчины», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что по причине отсутствия каких-либо особых примет, документов и в связи с гнилостными изменениями было невозможно установить личность визуально. Эксперт, который принимал участие в осмотре, сделал фото сохранившихся участков кожного покрова пальцев рук.
В пресс-службе добавили, что в результате оперативно проведенной проверки фото по дактилоскопическому учету личность мужчины удалось установить. Им оказался житель Орши 1958 года рождения. Специалисты установят причину смерти в момент проведения назначенной судебно-медицинской экспертизы.
Ранее Комитет судебных экспертиз рассказал об определении личности погибшего: «Лист растения, прилипший к пальцу, помог определить личность погибшего».
Тем временем СК обнародовал подробности вовлечения белорусок в проституцию жителем Зельвы после проигрыша в онлайн-казино: «Установлены 62 факта оказания 12 девушками услуг интимного характера».
Вместе с тем суд дал 120 часов общественных работ белорусу, подделавшему больничный.