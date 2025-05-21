Труп мужчины обнаружен в нежилом доме в Орше

В ведомстве обратили внимание, что по причине отсутствия каких-либо особых примет, документов и в связи с гнилостными изменениями было невозможно установить личность визуально. Эксперт, который принимал участие в осмотре, сделал фото сохранившихся участков кожного покрова пальцев рук.