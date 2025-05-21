Прикамца будут судить за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, неработающего 43-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне 2024 года полицейские получили оперативную информацию: в жилище у местного жителя есть предметы, запрещенные к свободному обороту на территории РФ. При обыске в доме лысьвенца правоохранители обнаружили и изъяли макет массогабаритного автомата Калашникова, охолощенный пистолет и 80 различных патронов. Разрешение на хранение этих предметов у мужчины отсутствовало. Экспертиза установила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.
Суд приговорил виновного к 1 году 10 месяцам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.