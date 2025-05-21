Мать двоих детей сбежала от них в Пермский край, скрываясь от алиментов

Мать двоих детей сбежала от них в Пермский край, скрываясь от выплаты алиментов, сообщает краевое ГУФССП.
Исполнительные документы в отношении женщины поступили в отдел ведомства по Чернушинскому и Куединскому районам. Как стало известно судебным приставам, на территории Прикамья находилась уроженка другого региона, которая по решению суда обязана платить алименты двум детям — девочкам 2010 и 2013 годов рождения.
Женщина не торопилась выплачивать деньги и сбежала от детей и обязательств в Пермский край. Присматривать за детьми стала бабушка со стороны их отца. Сам мужчина не мог воспитывать детей, так как был мобилизован и направлен на специальную военную операцию. Когда стало известно, что неплательщица находится в Чернушке, к ней выехали местные судебные приставы.
«Сотрудник службы незамедлительно принял меры по установлению места нахождения гражданки и проверке её имущественного положения. В ходе работы было установлено, что горе-мать официально не трудоустроена, перебивается случайными заработками, денежных средств для уплаты алиментов не имеет», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
В отношении сбежавшей матери составили протокол по статье КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», по которому она получила 40 часов обязательных работ. Женщине также объяснили, что за неуплату предусмотрена и уголовная ответственность. После отработки она начала искать официальное место работы.