Мать двоих детей сбежала от них в Пермский край, скрываясь от алиментов

Женщина не торопилась выплачивать деньги и сбежала от детей и обязательств в Пермский край. Присматривать за детьми стала бабушка со стороны их отца. Сам мужчина не мог воспитывать детей, так как был мобилизован и направлен на специальную военную операцию. Когда стало известно, что неплательщица находится в Чернушке, к ней выехали местные судебные приставы.