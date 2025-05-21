Празднование 322-летия Петербурга продлится до 1 июня

Торжества стартуют с Сенатской площади, где пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателю города — Петру I. А еще состоится концерт в БКЗ «Октябрьский», в Михайловском театре — гала-концерт звезд оперы и балета. Планируется и Парад духовых детско-юношеских оркестров на Соборной площади Петропавловской крепости. Свыше 800 маленьких музыкантов из 33 образовательных учреждений исполнят произведения, которые стали частью музыкальной истории Северной столицы.