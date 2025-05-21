Празднование 322-летия Петербурга продлится до 1 июня

Торжества стартуют с Сенатской площади, где пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателю города — Петру I. А еще состоится концерт в БКЗ «Октябрьский», в Михайловском театре — гала-концерт звезд оперы и балета. Планируется и Парад духовых детско-юношеских оркестров на Соборной площади Петропавловской крепости. Свыше 800 маленьких музыкантов из 33 образовательных учреждений исполнят произведения, которые стали частью музыкальной истории Северной столицы.
Помимо этого, в Юсуповском саду 28 мая начнутся «Городские танцевальные веранды». Петербург делает это по просьбам представителей старшего поколения. На Дворцовой площади 30 мая проведут шоу «Классика на Дворцовой», зрители увидят 26 мини-спектаклей. В них поучаствуют более 100 музыкантов. После пройдет пятый фестиваль «Музыка Дворцового моста». Завершит программу 1 июня фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.2» на стадионе «Газпром Арена».