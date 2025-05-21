ЖКХ: 102 мусоропровода заварили в жилых домах в Минске

В пресс-службе уточнили, что за четыре месяца 2025 года в Минске было законсервировано 102 ствола мусоропровода в жилых домах. В организации напомнили, что названные работы в домах выполняются специалистами ЖКХ согласно Жилищному кодексу Беларуси на основании решения, которое было принято участниками совместного домовладения.