ЖКХ: 102 мусоропровода заварили в жилых домах в Минске

ЖКХ сказало, что 102 мусоропровода заварили в жилых домах в Минске. Подробности привели в пресс-службе предприятия «Минское городское жилищное хозяйство».
В пресс-службе уточнили, что за четыре месяца 2025 года в Минске было законсервировано 102 ствола мусоропровода в жилых домах. В организации напомнили, что названные работы в домах выполняются специалистами ЖКХ согласно Жилищному кодексу Беларуси на основании решения, которое было принято участниками совместного домовладения.
Тем временем ЖКХ Минска заявило о недостатках мусоропровода в жилых домах: «Очаг болезнетворных бактерий, источник шума и даже пожара».
Ранее ЖКХ Минска сказало о штрафе за пакет с мусором, оставленный у подъезда.
Кстати, Минприроды выступило с предложением по редкоземельным элементам в Беларуси.
Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на стихийные свалки под Минском: «Чего там только нет: старые холодильники, стекло, бытовой мусор».