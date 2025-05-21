Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЖКХ: 102 мусоропровода заварили в жилых домах в Минске

ЖКХ заявило, что в Минске за четыре месяца заварили 102 мусоропровода в домах.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ сказало, что 102 мусоропровода заварили в жилых домах в Минске. Подробности привели в пресс-службе предприятия «Минское городское жилищное хозяйство».

В пресс-службе уточнили, что за четыре месяца 2025 года в Минске было законсервировано 102 ствола мусоропровода в жилых домах. В организации напомнили, что названные работы в домах выполняются специалистами ЖКХ согласно Жилищному кодексу Беларуси на основании решения, которое было принято участниками совместного домовладения.

Тем временем ЖКХ Минска заявило о недостатках мусоропровода в жилых домах: «Очаг болезнетворных бактерий, источник шума и даже пожара».

Ранее ЖКХ Минска сказало о штрафе за пакет с мусором, оставленный у подъезда.

Кстати, Минприроды выступило с предложением по редкоземельным элементам в Беларуси.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на стихийные свалки под Минском: «Чего там только нет: старые холодильники, стекло, бытовой мусор».