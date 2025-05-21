Жители Москвы начали чаще покупать ювелирные украшения

По данным проведенного опроса, в прошлом году ювелирные украшения приобрели 45 процентов опрошенных москвичей. Еще 47 процентов респондентов планируют совершить покупку в 2025-м. Об этом «Вечерней Москве» рассказала индустриальный лидер категории «Ювелирные украшения» Анна Савельева.
— Каждый второй покупатель украшений обычно заранее знает, изделия каких брендов и в каких магазинах он приобретет. У таких покупателей уже есть любимые марки и привычные точки продаж — чаще всего сразу две-три, — отметила Савельева.
Покупку москвичи чаще совершают онлайн — 30 процентов, еще 40 процентов покупают товары напрямую у брендов, на сайтах или в фирменных магазинах, еще 23 процента — у ретейлеров, а 14 процентов — на маркетплейсах.
Компания «Алроса» добыла крупнейший в России алмаз ювелирного качества. Кристалл извлекли из якутских залежей. Вес камня — 468,30 карата. Ему дали имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». 3 мая также сообщалось, что компания выставит на аукцион крупнейший в России бриллиант «Новое солнце».