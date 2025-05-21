В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей

Там отметили, что первая неделя для утят самая сложная. «Вороны и коты участвуют в жестокой драме естественного отбора. Не всем огарятам суждено выжить, но они очень стараются. В это время родители-утки вообще не спят, охраняя выводок. Иногда, только днем и только в окружении посетителей, огари понимают, что вороны, или коты не решатся подойти близко, на короткое время встают на одну лапу и засовывают голову под крыло — так они спят. Но только по очереди», — добавили в пресс-службе.