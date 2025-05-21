В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Больше 20 птенцов огарей, красных уток, поселились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе площадки.
«В Ботанический сад МГУ “Аптекарский огород” пришли 23 птенца огарей — красных уток. Итого сейчас у нас три семейства. Посетители могут увидеть огарят в канаве у поля и на старинном пруду. Вскоре, вероятно, они будут перемещаться по разным водоемам сада. Одну из семей 20 мая спасли жители Мещанского района: мама-утка пыталась пройти через двор, но несколько малышей провалились в ливневый колодец», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что первая неделя для утят самая сложная. «Вороны и коты участвуют в жестокой драме естественного отбора. Не всем огарятам суждено выжить, но они очень стараются. В это время родители-утки вообще не спят, охраняя выводок. Иногда, только днем и только в окружении посетителей, огари понимают, что вороны, или коты не решатся подойти близко, на короткое время встают на одну лапу и засовывают голову под крыло — так они спят. Но только по очереди», — добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что красные утки гнездятся на крышах высоких зданий неподалеку от сада. В мае, едва вылупившись, птенцы огарей безбоязненно прыгают с большой высоты, а затем следуют за самкой к близлежащему водоему Аптекарского огорода.