Жители десятков домов Советского округа останутся совсем без воды

АО «Росводоканал Омск» сообщил в среду, 21 мая 2025 года, о грядущем отключении воды в Советском административном округе.
«28 мая с 10:00 до 23:00 для обеспечения надёжного водоснабжения сотрудники омского водоканала выполнят ремонтные работы на водопроводе по ул. Губкина, 2», — говорится в информации компании.
Под отключение попадают следующие абоненты:
- ТЭЦ-3;
- Ул. Нефтезаводская, 53, 51, 51а;
- Ул. Губкина, 2, 1, 1а, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, 5/2, 7, 7/3;
- Ул.1-я Заводская, 41, 39, 39а, 39Б, 39д.
«Росводоканал Омск» попросил жителей указанных домов запастись водой и принес извинения за временные неудобства.