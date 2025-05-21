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Жители десятков домов Советского округа останутся совсем без воды

Отключение запланировано на среду, 28 мая 2025 года.

Источник: Reuters

АО «Росводоканал Омск» сообщил в среду, 21 мая 2025 года, о грядущем отключении воды в Советском административном округе.

«28 мая с 10:00 до 23:00 для обеспечения надёжного водоснабжения сотрудники омского водоканала выполнят ремонтные работы на водопроводе по ул. Губкина, 2», — говорится в информации компании.

Под отключение попадают следующие абоненты:

  • ТЭЦ-3;
  • Ул. Нефтезаводская, 53, 51, 51а;
  • Ул. Губкина, 2, 1, 1а, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, 5/2, 7, 7/3;
  • Ул.1-я Заводская, 41, 39, 39а, 39Б, 39д.

«Росводоканал Омск» попросил жителей указанных домов запастись водой и принес извинения за временные неудобства.