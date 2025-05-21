Глава свердловского минобра считает ЕГЭ безопасным для психики детей

Единый государственный экзамен более безопасен для психики детей по сравнению с прежними форматами аттестации выпускников. Об этом заявила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.
«В системе образования я работаю 30 лет, а также, конечно, имею опыт как ученик. Когда я заканчивала школу, сдавала 9 экзаменов, четыре экзамена в одном вузе и плюс экзамены в другом вузе, который был в качестве запасного. Как вы думаете, стрессовая эта ситуация по сравнению с тем, чтобы сдать все экзамены в родной школы? Уверена, что система ЕГЭ более безопасна для психики ребенка», — заявила Тренихина.
Она добавила, что ЕГЭ позволяет исключить субъективизм при оценке работ. «Эксперты не видят ребят, им все равно, из какой они школы. Они проверяют, основываясь на требованиях, которые едины для всех», — подчеркнула министр.