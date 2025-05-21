Глава свердловского минобра считает ЕГЭ безопасным для психики детей

«В системе образования я работаю 30 лет, а также, конечно, имею опыт как ученик. Когда я заканчивала школу, сдавала 9 экзаменов, четыре экзамена в одном вузе и плюс экзамены в другом вузе, который был в качестве запасного. Как вы думаете, стрессовая эта ситуация по сравнению с тем, чтобы сдать все экзамены в родной школы? Уверена, что система ЕГЭ более безопасна для психики ребенка», — заявила Тренихина.