Жительнице Красноярска собрали сломанную в 12 местах ногу

Жительнице Красноярска восстановили ногу после 12 переломов, полученных в ДТП в Таиланде. Об этом сообщили в соцсетях Красноярской краевой больницы.
Девушка упала с байка в Таиланде, после чего по ее ноге проехал цементовоз. В результате 12 переломов, вывих, необходимость пересадки кожи. Операцию провели в Таиланде. Тайские травматологи собрали ногу буквально по кусочкам.
А после возвращения в Красноярск врачи ККБ взяли пациентку под наблюдение и проводили различные процедуры.
Сейчас девушка живет полноценной жизнью. Уже может пройти 8 тысяч шагов в день без вспомогательных средств и хромоты. К лету планирует надеть каблуки.
Пациентка благодарна врачам, спасшим ее.