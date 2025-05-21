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Жительнице Красноярска собрали сломанную в 12 местах ногу

Травму она получила в результате ДТП.

Источник: КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница»

Жительнице Красноярска восстановили ногу после 12 переломов, полученных в ДТП в Таиланде. Об этом сообщили в соцсетях Красноярской краевой больницы.

Девушка упала с байка в Таиланде, после чего по ее ноге проехал цементовоз. В результате 12 переломов, вывих, необходимость пересадки кожи. Операцию провели в Таиланде. Тайские травматологи собрали ногу буквально по кусочкам.

А после возвращения в Красноярск врачи ККБ взяли пациентку под наблюдение и проводили различные процедуры.

Сейчас девушка живет полноценной жизнью. Уже может пройти 8 тысяч шагов в день без вспомогательных средств и хромоты. К лету планирует надеть каблуки.

Пациентка благодарна врачам, спасшим ее.