В Самаре открывают два новых физкультурно-оздоровительных комплекса

В 2025 году в Самаре планируется завершить строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК):
— Один расположен в поселке Прибрежный. Завершаются внутренние отделочные работы, обеспечено водоснабжение. Вместо изначально запланированной баскетбольной площадки будет оборудовано футбольное поле и воркаут-зона.
— Другой комплекс строится в Ленинском районе. Здесь также предусмотрены бесплатные спортивные секции для всех желающих.
По словам мэра Ивана Носкова, оба ФОК планируют открыть до конца 2025 года.