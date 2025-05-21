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В Самаре открывают два новых физкультурно-оздоровительных комплекса

В 2025 году в Самаре планируется завершить строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК): — Один расположен в поселке Прибрежный.

В 2025 году в Самаре планируется завершить строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК):

— Один расположен в поселке Прибрежный. Завершаются внутренние отделочные работы, обеспечено водоснабжение. Вместо изначально запланированной баскетбольной площадки будет оборудовано футбольное поле и воркаут-зона.

— Другой комплекс строится в Ленинском районе. Здесь также предусмотрены бесплатные спортивные секции для всех желающих.

По словам мэра Ивана Носкова, оба ФОК планируют открыть до конца 2025 года.