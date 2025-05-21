Разработана не имеющая аналогов в РФ система для обследования рельс

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного университета путей сообщения разработали импортозамещающую систему, которая с помощью изменений магнитного поля может определить и измерить трещины на поверхности железнодорожных рельс. Она обладает высокой мобильностью и позволяет в разы быстрее проводить диагностику железнодорожных путей, сообщили ТАСС разработчики в кулуарах первого приборостроительного форума «Прибориум».
Сейчас существуют ультразвуковые системы диагностики, однако они требуют постоянного участия человека, который бы обследовал рельсы на предмет дефектов. Выявление дефектов важно для безопасности движения. Новосибирские ученые предлагают более мобильную систему, где для большого расстояния путей требуется только один оператор.
«Это диагностическая система для обнаружения и измерения поверхностных трещин на головке рельс», — рассказал ТАСС один из разработчиков Владимир Выплавень.
Система представляет собой датчики, которые в составе мобильной тележки помогают контролировать состояние поверхности катания рельс. В основе разработки лежит технология вихревых токов, позволяющие обнаружить трещины с помощью изменения магнитного поля.
«За рубежом есть похожие системы, а в России пока нет. У нас специалисты уже выезжали на несколько железнодорожных участков с такой тележкой, снимали данные. Сейчас проводят доработку системы», — пояснила ТАСС представительница вуза Татьяна Абрамова.
Эксперименты по внедрению системы ученые уже проводили совместно с компанией «Евраз» на перегоне Тягун — Аламбай в Алтайском крае Западно-Сибирской железной дороги и на путях в городе Обь под Новосибирском.