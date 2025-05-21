Разработана не имеющая аналогов в РФ система для обследования рельс

«За рубежом есть похожие системы, а в России пока нет. У нас специалисты уже выезжали на несколько железнодорожных участков с такой тележкой, снимали данные. Сейчас проводят доработку системы», — пояснила ТАСС представительница вуза Татьяна Абрамова.