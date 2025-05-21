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В самый северный район Нижегородской области придёт газ

В Нижегородской области приступили к строительству межпоселкового газопровода длиной более 30 километров в самом северном районе региона — Шахунском.

Источник: Reuters

Работы проводятся в рамках программы газификации региона, рассчитанной на период с 2021 по 2025 годы. Создание новой инфраструктуры позволит обеспечить подключение к газоснабжению 1355 домов.

Уже проложено 3,2 километра трубопровода, а также завершены проектные работы по 175 километрам распределительных газовых сетей. Программа также включает в себя строительство газопровода, соединяющего Шахунью с рабочим поселком Тоншаево. Это позволит провести газ в 12 дополнительных населенных пунктов, включая Тоншаево, Воскресенское, Гагаринское и другие деревни и поселки Тоншаевского муниципального округа, а также Туманино, Макарово и Красный Кирпичник городского округа Шахунья.