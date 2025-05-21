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Пляжный сезон стартует в Нижнем Новгороде с 1 июня

Для отдыхающих откроется 14 пляжей и 5 зон отдыха.

Источник: Время

Купальный сезон на 14 муниципальных пляжах и пяти зонах отдыха откроется в Нижнем Новгороде с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Директор городского департамента благоустройства Елена Пегова в ходе заседания по экологии рассказала депутатам, что к началу купального сезона на пляжи и зоны отдыха завезут песок.

«Для купания детей и тех, кто не умеет плавать на каждом водоеме будут выделены зоны глубиной не более 1,3 метра. Их огородят линией поплавков или леерным ограждением», — пояснила Пегова.

В прибрежных зонах установят мусорные контейнеры, урны, биотуалеты и информационные стенды для размещения данных о температуре воды и воздуха. Все объекты обеспечат бутилированной питьевой водой.

Приемка пляжей и зон отдыха на водоемах запланирована на 22—23 мая.

Напомним, водолазы приступили к обследованию доньев озер в Нижнем Новгороде перед началом пляжного сезона.