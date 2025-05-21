Пляжный сезон стартует в Нижнем Новгороде с 1 июня

Купальный сезон на 14 муниципальных пляжах и пяти зонах отдыха откроется в Нижнем Новгороде с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Директор городского департамента благоустройства Елена Пегова в ходе заседания по экологии рассказала депутатам, что к началу купального сезона на пляжи и зоны отдыха завезут песок.
«Для купания детей и тех, кто не умеет плавать на каждом водоеме будут выделены зоны глубиной не более 1,3 метра. Их огородят линией поплавков или леерным ограждением», — пояснила Пегова.
В прибрежных зонах установят мусорные контейнеры, урны, биотуалеты и информационные стенды для размещения данных о температуре воды и воздуха. Все объекты обеспечат бутилированной питьевой водой.
Приемка пляжей и зон отдыха на водоемах запланирована на
Напомним, водолазы приступили к обследованию доньев озер в Нижнем Новгороде перед началом пляжного сезона.