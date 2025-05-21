Опасный вредитель распространился на полях с зерновыми в Ростовской области

Зерновым культурам на полях Ростовской области начала угрожать вредная черепашка, так называются клопы из рода Eurygaster. Об этом сообщают в Россельхозцентре.
— За первые четыре месяца 2025 года обследовали 206,09 тысячи га земель. По состоянию на 7 мая, вредную черепашку нашли на 7,74 тысячах га озимых зерновых, — говорится на сайте надзорного ведомства.
По словам экспертов, личинки вредной черепашки нападают на колосья, и после этого «зерна сморщиваются», а на более спелом урожае появляются неглубокие вмятины. Мука, полученная из таких зерен, имеет низкое качество и считается непригодной для хлебопечения. Кроме того, если укол клопа попадает в зародыш, семя теряет всхожесть. Ущерб от вредителя увеличивается при недостатке влаги на полях.
Напомним, ранее на Дону объявили режим ЧС из-за весенних заморозков.
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