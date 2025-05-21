Опасный вредитель распространился на полях с зерновыми в Ростовской области

По словам экспертов, личинки вредной черепашки нападают на колосья, и после этого «зерна сморщиваются», а на более спелом урожае появляются неглубокие вмятины. Мука, полученная из таких зерен, имеет низкое качество и считается непригодной для хлебопечения. Кроме того, если укол клопа попадает в зародыш, семя теряет всхожесть. Ущерб от вредителя увеличивается при недостатке влаги на полях.