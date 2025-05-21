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В Иркутске ограничат движение по улице Томсона до 1 августа

Проезд будет невозможен со 2 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вводится временное ограничение движения по улице Томпсона. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, проезд закроют до 1 августа.

— С 8:00 2 июня до 23:59 1 августа будет прекращено движение транспорта по улице Томсона на участке от Ярославского до Розы Люксембург, — пояснили в администрации.

Отметим, что полное прекращение движения на этом участке связано с проведением планового ремонта дороги. Учитывайте изменения при выборе маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Российской проезжую часть сузят до одной полосы с 26 мая.