В Иркутске ограничат движение по улице Томсона до 1 августа

В Иркутске вводится временное ограничение движения по улице Томпсона. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, проезд закроют до 1 августа.
— С 8:00 2 июня до 23:59 1 августа будет прекращено движение транспорта по улице Томсона на участке от Ярославского до Розы Люксембург, — пояснили в администрации.
Отметим, что полное прекращение движения на этом участке связано с проведением планового ремонта дороги. Учитывайте изменения при выборе маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Российской проезжую часть сузят до одной полосы с 26 мая.