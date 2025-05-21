Движение частично перекроют из-за ремонта на шоссе Коргалжын в Астане

«Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия в рамках среднего ремонта шоссе Коргалжын на участке от ул. Ч. Айтматова до ул. Е-128. В связи с этим с 22 по 26 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке», — говорится в сообщении.