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Движение частично перекроют из-за ремонта на шоссе Коргалжын в Астане

Астана. 21 мая. КазТАГ — С 22 по 26 мая на участке шоссе Коргалжын от улицы Ч. Айтматова до улицы Е-128 будут вестись работы по укладке нового асфальта, из-за чего на указанном отрезке будет частично передвижение транспорта, сообщает пресс-служба акима Астаны.

Источник: Пресс-служба акима Астаны

«Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия в рамках среднего ремонта шоссе Коргалжын на участке от ул. Ч. Айтматова до ул. Е-128. В связи с этим с 22 по 26 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке», — говорится в сообщении.

Проезд организуют поэтапно — по одной стороне в каждом направлении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в схеме движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.