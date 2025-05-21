Минэнерго заявило, что число электромобилей в Беларуси приближается к 30 000

По словам главы Минэнерго, в стране благодаря БелАЭС насчитывается около 30 тысяч электромобилей. Что касается количества зарядных станций, то их в Беларуси более 1500. Мороз отметил, что общий объем выработки электроэнергии Белорусской АЭС с момента ее ввода в эксплуатацию приближается к 45 миллиардам кВт.ч. Подобное, заметил он, дало возможность заместить примерно 11 кубометров импортного природного газа.