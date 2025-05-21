Минэнерго заявило, что число электромобилей в Беларуси приближается к 30 000. Подробности рассказал министр энергетики Денис Мороз, пишет Sputnik.by.
По словам главы Минэнерго, в стране благодаря БелАЭС насчитывается около 30 тысяч электромобилей. Что касается количества зарядных станций, то их в Беларуси более 1500. Мороз отметил, что общий объем выработки электроэнергии Белорусской АЭС с момента ее ввода в эксплуатацию приближается к 45 миллиардам кВт.ч. Подобное, заметил он, дало возможность заместить примерно 11 кубометров импортного природного газа.
— С начала 2025 года на атомной станции выработано уже 6,3 миллиарда кВт.ч. Ожидаем, что в этом году мы превысим планку в 50 миллиардов кВт.ч, — сообщил министр энергетики.
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