Wildberries планирует строительство огромного складского хаба под Омском

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries намерен построить большой складской комплекс в Троицком сельском поселении. Информация о старте проекта появилась на закупочной площадке Bidzaar, где дочернее предприятие ООО «ВБ Инжиниринг» объявила аукцион на проведение изыскательских работ на территории.
Согласно документации, компания заказала проведение геодезических исследований земельного участка, предназначенного для строительства. Целью работ является сбор актуальной информации о местности, выявление расположения коммуникаций, а также наземных и подземных конструкций. Полученные данные будут использованы при проектировании, согласовании проекта и получении разрешений на строительство.
Сумма контракта на проведение геодезических работ будет определена по итогам тендера, участникам которого предлагается самостоятельно предложить стоимость своих услуг. Срок выполнения работ составляет 35 дней после подписания соглашения.
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