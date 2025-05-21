Wildberries планирует строительство огромного складского хаба под Омском

Согласно документации, компания заказала проведение геодезических исследований земельного участка, предназначенного для строительства. Целью работ является сбор актуальной информации о местности, выявление расположения коммуникаций, а также наземных и подземных конструкций. Полученные данные будут использованы при проектировании, согласовании проекта и получении разрешений на строительство.