Дым в воинской части в Севастополе — что происходит в городе

В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заблаговременно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.