Дым в воинской части в Севастополе — что происходит в городе

«До 15:00 в районе Фиолентовского шоссе в одной из воинских частей будут проходить учебные стрельбы с применением дымовых шашек», — сказано в сообщении губернатора.
Глава региона попросил севастопольцев и гостей города-героя, услышав громкие звуки, не переживать.
Ранее в среду о громких звуках были также предупреждены жители и гости евпаторийского поселка Заозерное. В этом населенном пункте также пройдут учения военных.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заблаговременно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.