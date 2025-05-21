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Дым в воинской части в Севастополе — что происходит в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе в воинской части пройдут учения с применением дымовых шашек. Об этом жителей и гостей города в среду предупредил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«До 15:00 в районе Фиолентовского шоссе в одной из воинских частей будут проходить учебные стрельбы с применением дымовых шашек», — сказано в сообщении губернатора.

Глава региона попросил севастопольцев и гостей города-героя, услышав громкие звуки, не переживать.

Ранее в среду о громких звуках были также предупреждены жители и гости евпаторийского поселка Заозерное. В этом населенном пункте также пройдут учения военных.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заблаговременно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.