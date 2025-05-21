На полях Иркутской области сеют морковь, капусту, свёклу и лук

— Сев овощей открытого грунта идет в Братском, Иркутском, Куйтунском, Усольском, Черемховском и Чунском районах. Наибольшие площади уже не первый год сосредоточены в Усольском и Иркутском районах, — сказал министр сельского хозяйства Илья Сумароков.