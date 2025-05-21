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На полях Иркутской области сеют морковь, капусту, свёклу и лук

Овощи из «борщевого набора» высаживают в Братском, Иркутском, Куйтунском, Усольском Черемховском и Чунском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области активно высаживают овощи из «борщевого набора». Уже посеяли 128 гектаров моркови, 39 — капусты, 58 — свёклы, 132,2 — лука и 2,8 гектаров других культур.

— Сев овощей открытого грунта идет в Братском, Иркутском, Куйтунском, Усольском, Черемховском и Чунском районах. Наибольшие площади уже не первый год сосредоточены в Усольском и Иркутском районах, — сказал министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

В правительстве региона отметили, что темп высадки выше, чем в прошлом году — уже занято 42% земли, отведенной под эти овощи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в апреле среди продуктов традиционно подорожали сезонные овощи: например, цена на капусту повысилась на 12%.