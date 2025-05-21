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В Иркутской области летняя оздоровительная кампания начнется с 1 июня

Все организации отдыха детей будут полностью готовы к 25 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области стартует 1 июня. На окружном совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева обсудили подготовку к летнему детскому отдыху. Об этом сообщили в правительстве региона. Все организации отдыха детей в регионе будут полностью готовы к началу кампании к 25 мая.

— Главное, что должно быть обеспечено — это безопасность детей, акцентировал внимание Анатолий Серышев.

Главным приоритетом летней кампании должна стать безопасность детей. В прошлом году различными формами отдыха, оздоровления и занятости в Иркутской области было охвачено 264,3 тысячи детей. В 2025 году перед регионом стоит задача сохранить эти показатели на прежнем уровне.