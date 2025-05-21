В Иркутской области летняя оздоровительная кампания начнется с 1 июня

Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области стартует 1 июня. На окружном совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева обсудили подготовку к летнему детскому отдыху. Об этом сообщили в правительстве региона. Все организации отдыха детей в регионе будут полностью готовы к началу кампании к 25 мая.