Игрок «Акрона» Лончар не исключает свой уход из тольяттинского клуба летом

Черногорец поделился планами на ближайшее время. Высказался и о будущем в команде из 63-го региона.
Стефан Лончар выступает за «молодых и звонких» с июля прошлого года. Забил шесть мячей и выдал столько же результативных передач. Всего выходил в форме «красно-черных» в 30 встречах. Контракт рассчитан до июня 2027 года.
«Всеми мыслями готовлюсь к матчу с “Локомотивом”, затем будут игры за национальную команду. Возможно, после них дадут порядка 10 дней отдыха. Увидим, что произойдет дальше. На данный момент у меня нет предложений», — сказал легионер «Матч ТВ».
До этого писали, что Лончар и Шерзод Эсанов пробежали около 26 километров во время встречи с «Динамо» в Москве. По этому показателю заняли первое и второе места.
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