Игрок «Акрона» Лончар не исключает свой уход из тольяттинского клуба летом

«Всеми мыслями готовлюсь к матчу с “Локомотивом”, затем будут игры за национальную команду. Возможно, после них дадут порядка 10 дней отдыха. Увидим, что произойдет дальше. На данный момент у меня нет предложений», — сказал легионер «Матч ТВ».