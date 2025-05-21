Глава Калининграда рассказал, пользуется ли он трамваем

«Я думаю, что дело рассмотрится объективно, — отметил он, комментируя возбуждение дела. — Но более точную информацию, какие есть основания и как всё происходило, а также позицию администрации лучше узнать у владельцев сети непосредственно. Если говорить о вопросах, связанных со списанием имущества, то эти решения принимаются соответствующими комитетами и горсоветом. Все решения городского совета проходят правовую экспертизу в части прокуратуры, контрольно-счетной палаты и нормативно-правового отдела. У нас обжалований никаких по вопросам специального имущества и протестов не поступало».