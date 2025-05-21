Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию по историческому центру Самары

22 мая в 18:30 музей имени Алабина организует новую пешеходную экскурсию «Расскажите мне легенду» (6+) по историческому центру Самары. Участникам расскажут городские легенды, мифы и загадочные истории, не вошедшие в официальные хроники.
Маршрут начнётся в сквере Высоцкого у стелы, завершится в Струковском саду. Экскурсию проведёт Татьяна Макарова. Всем участникам выдадут радиогиды.
Ранее мы писали, что с 3 по 5 июня в Самарской филармонии пройдёт музыкальный фестиваль (12+) Дениса Мацуева.
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