В Иркутской области отметят День славянской письменности и культуры

В Приангарье в субботу, 24 мая, отметят День славянской письменности и культуры. Он посвящен Кириллу и Мефодию, который создали первый алфавит. В Иркутске мероприятие проведут в 11-й раз. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, праздник начнут со звона колоколов под пролог на стихи Сергея Есенина. Также выступят артисты, народный хор и оркестр. Концерт пройдет на сцене у торгово-развлекательного комплекса в 130-м квартале.