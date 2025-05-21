В Иркутской области отметят День славянской письменности и культуры

В Приангарье в субботу, 24 мая, отметят День славянской письменности и культуры. Он посвящен Кириллу и Мефодию, который создали первый алфавит. В Иркутске мероприятие проведут в 11-й раз. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, праздник начнут со звона колоколов под пролог на стихи Сергея Есенина. Также выступят артисты, народный хор и оркестр. Концерт пройдет на сцене у торгово-развлекательного комплекса в 130-м квартале.
— Будут работать интерактивные культурно-просветительские площадки. Специалисты библиотеки имени И. П. Уткина обучат желающих технике линогравюры. Можно будет создать именную открытку в славянском стиле и украсить её узорами. Состоятся мастер-классы по церковнославянской каллиграфии и традиционным ремеслам, — рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
После официальной части в иркутском доме литераторов состоится творческая встреча с прозаиком, членом Союза писателей России Юрием Харлашкиным — он пишет исторический роман о Кирилле и Мефодии. В краеведческом музее гостям расскажут о видах народных кукол и особенностях изготовления игрушек.