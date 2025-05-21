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В Ростове-на-Дону пропавшего 14-летнего мальчика нашли погибшим

В Ростове-на-Дону нашли тело пропавшего 20 мая школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершились поиски пропавшего 14-летнего мальчика. Тело ребенка нашли 21 мая. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Известно, что школьник пропал 20 мая. Он ушел из дома и больше не вернулся. Родители сразу забили тревогу — к поискам подключились соседи, волонтеры, полиция и СМИ. В социальных сетях и домовых чатах ростовчан разлетелась тревожная новость о пропаже ребенка. На протяжении суток длились поиски пропавшего ребенка. Родители до последнего надеялись, что сын найдется живым.

— Полицией были сформированы поисковые группы. Спустя сутки в реке Темерник очевидцы обнаружили тело подростка. Предварительно, без внешних признаков насильственной смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются, — прокомментировали произошедшее в ГУ МВД по Ростовской области.

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