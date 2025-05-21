В Ростове-на-Дону пропавшего 14-летнего мальчика нашли погибшим

Известно, что школьник пропал 20 мая. Он ушел из дома и больше не вернулся. Родители сразу забили тревогу — к поискам подключились соседи, волонтеры, полиция и СМИ. В социальных сетях и домовых чатах ростовчан разлетелась тревожная новость о пропаже ребенка. На протяжении суток длились поиски пропавшего ребенка. Родители до последнего надеялись, что сын найдется живым.