В Бразилии прожившие вместе 74 года муж и жена умерли в один день

В Бразилии спустя два дня после 74-й годовщины свадьбы с разницей 10 часов в один день умерли супруги Одилета Пансани де Харо и Пашоаль де Харо, пишет Need To Know.
Одилета Пансани де Харо скончалась в возрасте 92 лет, а ее мужу на момент смерти было 94 года.
Женщина в старости страдала от болезни Альцгеймера, и за ней ухаживал муж. В 2023 году у него выявили рак толстой кишки в терминальной стадии. После того как мужчина узнал о своем диагнозе, он стал молиться о том, чтобы смерть настигла его в один день с уходом жены.
Будущие супруги познакомились, будучи подростками. Пашоалю де Харо было тогда 18 лет, а его возлюбленной — 15 лет. Пары сыграла свадьбу в 1951 году, в браке у них родились шестеро детей. Пока Одилета Пансани де Харо занималась воспитанием детей, ее муж работал в магазине тканей. Кроме того, пара основала благотворительную организацию, которая помогала матерям-одиночкам и нуждающимся.