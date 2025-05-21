В Бразилии прожившие вместе 74 года муж и жена умерли в один день

Женщина в старости страдала от болезни Альцгеймера, и за ней ухаживал муж. В 2023 году у него выявили рак толстой кишки в терминальной стадии. После того как мужчина узнал о своем диагнозе, он стал молиться о том, чтобы смерть настигла его в один день с уходом жены.