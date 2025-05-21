«После родов заметила усталость»: Жена футболиста Дмитрия Тарасова и мать четверых детей поделилась секретом красоты

Анастасия Тарасова — ростовчанка, вице-мисс России и участница конкурса «Мисс мира-2014» — давно заслужила сравнение с Анджелиной Джоли за свою выразительную внешность. И, если голливудская дива воспитывает шестерых детей — своих и приемных, то российская красавица, жена футболиста Дмитрия Тарасова, совмещает модельную карьеру с воспитанием четверых — двух дочерей и двух сыновей. Причем не растит из них белоручек, а приучает к труду, в том числе помогать маме на кухне.
При всех заботах о семье модель сохраняет стройную фигуру и свежесть лица, вызывая восторги и зависть. Секретами красоты она поделилась с подписчиками своего блога.
— После родов я заметила усталость на лице: синяки под глазами, тусклый цвет кожи, участки сухости, — признается Анастасия.
Красавица — в редакции «Комсомольской правды». Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
С этими проблемами обратилась к специалистам и прошла полное обследование организма. Врачи рекомендовали курс биоревитализации.
— Филлеры мне противопоказаны, да и вообще они со временем «ползут», впитывают воду — гарантированно получишь лицо как у пчеловода, — объясняет свой выбор многодетная мама.
Уже пройдя два курса процедур, она планирует следующий. Домашний уход модель не забрасывает.
— Тканевые маски дают эффект, но только при системном использовании, — отмечает Анастасия. — Хотя, честно говоря, хорошая генетика и правильное питание делают половину работы — достаточно взглянуть на моих родителей.
Несмотря на публикацию детских фото, доказывающих природную красоту, подписчики регулярно спрашивают о пластических операциях, особенно касательно формы губ. Однако Тарасова уверяет — ее внешность полностью натуральна, а секрет молодости кроется в комплексном подходе.
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