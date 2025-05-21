«После родов заметила усталость»: Жена футболиста Дмитрия Тарасова и мать четверых детей поделилась секретом красоты

Анастасия Тарасова — ростовчанка, вице-мисс России и участница конкурса «Мисс мира-2014» — давно заслужила сравнение с Анджелиной Джоли за свою выразительную внешность. И, если голливудская дива воспитывает шестерых детей — своих и приемных, то российская красавица, жена футболиста Дмитрия Тарасова, совмещает модельную карьеру с воспитанием четверых — двух дочерей и двух сыновей. Причем не растит из них белоручек, а приучает к труду, в том числе помогать маме на кухне.