Никотиновые паучи: запреты в Центральной Азии и разнообразие подходов в ЕС. Что решит Молдова?

Полные запреты на продажу никотиновых паучей вступили в силу в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и в России. Однако в Европейском Союзе единой позиции по данному вопросу не существует. Как отмечает профессор Анджей Фал, президент Польского общества публичного здравоохранения, регулирование никотиновых продуктов в ЕС варьируется от страны к стране, а ключевым принципом остается гибкий подход с акцентом на защиту здоровья и прав потребителей.
По его словам, «несмотря на то, что ряд стран, таких как Франция, Бельгия и Нидерланды, ввели запреты или жесткие ограничения, — это скорее исключение, чем общая практика». Большинство государств ЕС, включая Швецию, придерживаются стратегии контролируемой доступности, вводя четкие нормы в отношении состава, маркировки и продажи никотиновых изделий. Шведская модель считается одним из самых эффективных примеров применения политики снижения вреда от табака.
Говоря о Молдове, которая обладает статусом страны-кандидата в ЕС, Анджей Фал подчеркивает, что в таких странах правовые обязательства по сближению с европейскими нормами должны преобладать над ограничительными инициативами, не подкрепленными реальными возможностями их эффективного исполнения.
По его мнению, полный запрет на распространение никотиновых продуктов лишь частично эффективен в снижении уровня потребления, особенно среди молодежи. Но «Исторический пример “сухого закона” в США показывает, что запреты не всегда приводят к желаемым результатам, а зачастую стимулируют развитие черного рынка», — отметил Анджей Фаль.
Пример Австралии также служит предостережением: несмотря на строгие меры, там процветает нелегальный рынок табачной и никотиносодержащей продукции, а правоохранительные органы изымают контрафактные товары на миллионы долларов. В случае Молдовы риски еще выше — в стране открытые сухопутные границы и развитые торгово-транзитные связи, что значительно увеличивает вероятность неконтролируемого ввоза запрещенной продукции.
Анджей Фаль отмечает, что европейская практика в сфере контроля табака руководствуется Директивой ЕС о табачной продукции и делает акцент на сбалансированном, основанном на доказательной базе подходе. Он включает в себя профилактику потребления, помощь в отказе от курения и предоставление регулируемых альтернатив.
«Прагматизм дает больше шансов достичь реальных результатов. Люди, которые не смогли отказаться от курения традиционными методами, заслуживают государственной поддержки — от никотино-заместительной терапии и психологической помощи до доступных альтернатив с пониженным риском», — резюмировал Анджей Фал.
Источник: infomarket.md.
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