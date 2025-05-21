Госстандарт нашел опасный зефир в продаже в Беларуси

Сообщается, что специалистами организации в одной из торговых сетей был найден в продаже опасный жевательный зефир на палочке «Зефирный пломбир» от бренда «Зефирная косичка». Сообщается, что при производстве указанного зефира производитель использовал и сахар, и подсластитель сорбит (Е420). В ведомстве заявили, что подобное не допускается.