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Госстандарт нашел опасный зефир в продаже в Беларуси

В Беларуси в продаже обнаружен опасный зефир.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт нашел опасный зефир в продаже в Беларуси. Подробности раскрыли в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.

Сообщается, что специалистами организации в одной из торговых сетей был найден в продаже опасный жевательный зефир на палочке «Зефирный пломбир» от бренда «Зефирная косичка». Сообщается, что при производстве указанного зефира производитель использовал и сахар, и подсластитель сорбит (Е420). В ведомстве заявили, что подобное не допускается.

Госстандарт принял решение об ограничении ввоза и продажи в Беларуси названного зефира. Кроме того, поставщикам необходимо изъять остатки продукции для дальнейшей утилизации или же вывоза за пределы страны.