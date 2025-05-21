В Ялте оптимизируют движение для разгрузки центра в курортный сезон

Начать работы намерены уже с начала июня с остановки «Спартак» в сторону центра. Планируется временно убрать парковку, а остановку перенести ближе к мосту. Полосу для общественного транспорта обозначат делиниаторами. На мосту с Красноармейской на Маршала демонтируют светофоры. Также уберут пешеходный переход к институту «Магарач», который находится ближе к остановке «Кирова». Изменят движение и в районе 5-го квартала возле временного рынка.