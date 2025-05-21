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В Ялте оптимизируют движение для разгрузки центра в курортный сезон

Эксперимент начнут в начале июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте разрабатывают проект, который позволит улучшить транспортную ситуацию в городе в туристический сезон. Глава города Янина Павленко сообщила о планах переноса парковок, светофоров и пешеходных переходов.

«Вместе с представителями Госавтоинспекции готовим большое совещание по организации дорожного движения. Главный вопрос — максимальная разгрузка центра города в курортный сезон», — сообщила мэр Ялты.

Начать работы намерены уже с начала июня с остановки «Спартак» в сторону центра. Планируется временно убрать парковку, а остановку перенести ближе к мосту. Полосу для общественного транспорта обозначат делиниаторами. На мосту с Красноармейской на Маршала демонтируют светофоры. Также уберут пешеходный переход к институту «Магарач», который находится ближе к остановке «Кирова». Изменят движение и в районе 5-го квартала возле временного рынка.

«Понимаем, что нагрузка на дорожную сеть там будет колоссальная, поэтому определяем место под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина “Яблоко” и выше к автовокзалу», — рассказала Павленко.

На пешеходном переходе у остановки «5 квартал» и на улице Московской, перед автовокзалом, установят светофоры. Это поможет избежать заторов.