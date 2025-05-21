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Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов

Неплательщикам алиментов могут запретить путешествовать с повышенным комфортом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.

«Мы приготовили некие предложения… Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт», — сказал он на полях ПМЮФ.

Забарчук добавил, что должникам по алиментам предлагается запретить поступать на госслужбу в России.

«Третье предложение — запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу», — сказал он на полях ПМЮФ.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.