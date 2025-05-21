Упавшая сосна заблокировала проезд на трассе М-5 в Челябинской области

Дерево повалилось после того, как в него влетел грузовик. Автомобиль Volvo ехал по трассе в сторону Сатки. Однако водитель не справился с управлением, и большегруз съехал в кювет в лесополосу, где врезался в сосну. Удара она не выдержала и упала, оказавшись на проезжей части, тем самым частично заблокировав движение по дороге. Сама же фура также оказалась зажата между деревьями.