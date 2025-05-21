Упавшая сосна заблокировала проезд на трассе М-5 в Челябинской области

Дерево повалилось после того, как в него влетел грузовик. Автомобиль Volvo ехал по трассе в сторону Сатки. Однако водитель не справился с управлением, и большегруз съехал в кювет в лесополосу, где врезался в сосну. Удара она не выдержала и упала, оказавшись на проезжей части, тем самым частично заблокировав движение по дороге. Сама же фура также оказалась зажата между деревьями.
Полицейские сообщили об упавшем дереве оперативным дежурным Златоустовского отряда областной ПСС. Сотрудники чрезвычайного ведомства прибыли на место и оперативно ликвидировали последствия. Спасатели распилили сосну, освободив грузовик, и убрали дерево с проезжей части.