В Москве участники чемпионата «Камень, ножницы, бумага» поборются за 1 млн рублей

«Главный приз — 1 млн рублей и чемпионский пояс! Также все участники получат памятные дипломы участника, а победители отборочных [13] этапов — кубки и медали. В чемпионате могут принять участие все желающие старше 6 лет», — значится на сайте соревнований.
Отмечается, что дети от 6 до 14 лет принимают участие в чемпионате в присутствии совершеннолетнего законного представителя. Состязания будут проходить со 2 июня по 7 сентября в более 20 парках, на бульварах и пешеходных улицах в центре города, на фестивальных площадках «Московские сезоны» в столичных округах, а также на флагманской площадке на Тверском бульваре.
«Каждый день участники соревнуются в быстрых партиях, набирая баллы за победы. По воскресеньям на центральных площадках проходят еженедельные “игры навылет” среди лидеров. Лучшие игроки отборочных этапов могут побороться за звание чемпиона в финале, который состоится в День города. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста», — уточняется на сайте проекта «Лето в Москве».