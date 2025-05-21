В Москве участники чемпионата «Камень, ножницы, бумага» поборются за 1 млн рублей

Отмечается, что дети от 6 до 14 лет принимают участие в чемпионате в присутствии совершеннолетнего законного представителя. Состязания будут проходить со 2 июня по 7 сентября в более 20 парках, на бульварах и пешеходных улицах в центре города, на фестивальных площадках «Московские сезоны» в столичных округах, а также на флагманской площадке на Тверском бульваре.