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В Ростове-на-Дону прогнозируют небывалую за 30 лет жару

Аномально жаркий июль спрогнозировали синоптики в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Аномальная жара ожидается в Ростовской области в июле 2025 года. Об этом можно судить по данным Гидрометцентра и портала pogodaiklimat.ru.

Синоптики предполагают, что немного теплее обычного этим летом должно быть не только на Дону, но и в Краснодарском крае, Крыму, в Центральной России. Однако количество осадков не должно превышать норму.

По данным pogodaiklimat.ru, в некоторые дни июля температурный рекорд в Ростове-на-Дону может превышать показатели 30-летней давности.

Напомним, также этим летом Ростовской области угрожают маловодье и засуха. Кроме того, в регионе снова был объявлен режим ЧС из-за весенних заморозков.

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