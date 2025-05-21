В Ростове-на-Дону прогнозируют небывалую за 30 лет жару

Аномальная жара ожидается в Ростовской области в июле 2025 года. Об этом можно судить по данным Гидрометцентра и портала pogodaiklimat.ru.
Синоптики предполагают, что немного теплее обычного этим летом должно быть не только на Дону, но и в Краснодарском крае, Крыму, в Центральной России. Однако количество осадков не должно превышать норму.
По данным pogodaiklimat.ru, в некоторые дни июля температурный рекорд в Ростове-на-Дону может превышать показатели 30-летней давности.
Напомним, также этим летом Ростовской области угрожают маловодье и засуха. Кроме того, в регионе снова был объявлен режим ЧС из-за весенних заморозков.
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