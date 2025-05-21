Студент ПНИПУ стал чемпионом России по автомобильному кроссу

— В 10 лет мне подарили машину «Ока», и в феврале 2016 года состоялась моя первая гонка в г. Чайковском. Когда мне исполнилось 12 лет, решили выехать на первенство России, и по итогам шести этапов, проходящих в разных городах — Грозном, Гуково, Воронеже, Тольятти, Набережных Челнах — я занял второе место. Вскоре мы с моим папой собрали новый автомобиль — «Калину» — для участия в ралли-кроссе, где я неоднократно получал призовые места, и спустя несколько лет решил вернуться в автокросс, — рассказывает Михаил Жужгов.