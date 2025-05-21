Студент ПНИПУ стал чемпионом России по автомобильному кроссу

Гонки прошли 17−18 мая на стадионе технических видов спорта в Воронеже. Мероприятие объединило более 90 автомобилистов со всей страны. Студент института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Михаил Жужгов достойно представил Пермский край и занял первое место в категории Д2Н.
Соревнование стало вторым этапом чемпионата и первенства России, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники боролись за звание самых быстрых и виртуозных пилотов, преодолевая маршрут трассы из более чем 25 кругов.
Первокурсник ИДСТ Михаил Жужгов выступил в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 кубических сантиметров.
По словам студента, увлечение этим видом спорта и подготовка к соревнованиям такого уровня началась еще в детстве.
— В 10 лет мне подарили машину «Ока», и в феврале 2016 года состоялась моя первая гонка в г. Чайковском. Когда мне исполнилось 12 лет, решили выехать на первенство России, и по итогам шести этапов, проходящих в разных городах — Грозном, Гуково, Воронеже, Тольятти, Набережных Челнах — я занял второе место. Вскоре мы с моим папой собрали новый автомобиль — «Калину» — для участия в ралли-кроссе, где я неоднократно получал призовые места, и спустя несколько лет решил вернуться в автокросс, — рассказывает Михаил Жужгов.
Сейчас политехника поддерживает министерство спорта Пермского края и федерация автомобильного спорта Перми. За несколько лет Михаил трижды становился одним из самых молодых чемпионов страны. Кроме того, в прошлом году ему удалось завоевать кубок России по автокроссу.
— Спорт — это труд. Каждая победа — результат проделанной работы и удачи, которая и в этот раз была на моей стороне, — делится студент ИДСТ.