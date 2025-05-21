Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к «Госуслугам»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
«Мы приготовили некие предложения. Первое предложение — запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг», — сказал он на полях ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.