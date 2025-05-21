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Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к «Госуслугам»

Минюст предложил закрыть неплательщикам алиментов доступ к «Госуслугам».

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.

«Мы приготовили некие предложения. Первое предложение — запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг», — сказал он на полях ПМЮФ.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.