Как меняются цены на еду в Казахстане: что дорожает, а что дешевеет

Главным «драйвером» инфляции, несомненно, остаются овощи. Картофель, морковь, лук репчатый и капуста белокочанная показали наиболее впечатляющий рост цен как за год, так и с начала года. Так, картофель подорожал на 74% за год и на 24,5% с начала года. Морковь, лук и капуста демонстрируют аналогичную динамику, увеличившись в цене на 60,7%, 48,4% и 34,4% соответственно за год.