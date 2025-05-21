Как меняются цены на еду в Казахстане: что дорожает, а что дешевеет

Обнадеживающей тенденцией является некоторое замедление темпов роста цен на СЗПТ в последнюю неделю. Общий индекс изменения цен за этот период, по данным БНС АСПиР РК, составил всего 0,3%. Это может говорить о стабилизации ситуации на рынке и снижении инфляционных ожиданий.
Овощи: неудержимый рост и региональные дисбалансы
Главным «драйвером» инфляции, несомненно, остаются овощи. Картофель, морковь, лук репчатый и капуста белокочанная показали наиболее впечатляющий рост цен как за год, так и с начала года. Так, картофель подорожал на 74% за год и на 24,5% с начала года. Морковь, лук и капуста демонстрируют аналогичную динамику, увеличившись в цене на 60,7%, 48,4% и 34,4% соответственно за год.
Что особенно тревожно, так это сохранение роста цен на эти позиции даже за последнюю неделю: морковь выросла на 6,2%, лук — на 4,8%, а картофель — на 2,6%. Это указывает на многолетние системные проблемы, которые связаны как с сезонными факторами (например, окончание запасов прошлого урожая и начало реализации нового), так и с логистическими трудностями.
Региональные особенности также подтверждают этот вывод: север и запад страны (Павлодар, Петропавловск, Уральск, Костанай) демонстрируют наибольший рост цен именно на овощи.
«Светлые пятна» на продуктовом рынке
На фоне резкого роста цен на овощи ряд других социально значимых продуктов показали стабильную или даже снижающуюся динамику. Яйца 1 категории подешевели на 9,9% за год и на 4,7% с начала года, практически не изменившись в цене за последнюю неделю. Аналогично рис (-18,4% за год), рожки (-2,7%) и мука (-7,5%) также демонстрируют снижение или стабильность цен.
Интересно отметить, что отдельные регионы (Кызылорда, Атырау) показали снижение или стабильность цен на яйца и рис, что обусловлено как локальным производством, так и более эффективными логистическими цепочками.
Умеренный рост и скрытые риски
Отдельно стоит отметить категорию товаров с умеренным ростом цен. Масло подсолнечное подорожало на 22% за год, а сахар-песок и соль — на 6,9% и 18,3%, соответственно. За последнюю неделю цены на эти товары практически не изменились, что говорит о некоторой стабилизации. Однако важно отслеживать динамику по этим позициям, так как они являются базовыми продуктами питания и их существенный рост может оказать значительное влияние на бюджеты домохозяйств.