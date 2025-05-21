«Ласточки» заменят на другие электрички в Самарской области с 23-го по 25 мая

Такое решение приняли из-за производственной необходимости.
В Самарской пригородной пассажирской компании уточнили: «Ласточки» с 23-го по 25 мая сменит состав ЭД4М из шести вагонов. Изменения коснутся нескольких маршрутов.
23-го числа: поезд № 7134/7133 Самара (16:24) — Жигулевск (18:13);24-го: № 7141 Самара (7:30) — Сызрань-1 (9:11), № 7142 Сызрань-1 (9:25) — Самара (11:07), № 7145 Самара (18:30) — Сызрань-1 (20:10);25-го: № 7124/7123 Новокуйбышевская (17:44) — Тольятти (20:07), № 7130/7129 Тольятти (20:56) — Самара (22:51) и № 7142 Сызрань-1 (9:25) — Самара (11:07).
Ранее в губернии электрички из столицы региона до Новосемейкино временно заменяли автобусами.
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